Interrogations, inquiétude, voire même colère, ont gagné les députés genevois, samedi soir, après la réception d’une lettre de la médecin cantonale. Aglaé Tardin les a informé qu’un élu (elle n’a pas dévoilé son nom) avait été testé positif au coronavirus et que du coup, les personnes présentes à la dernière séance du Grand Conseil, les 1er et 2 octobre, devaient se placer en autosurveillance, a révélé la RTS. Elles ont donc été priées le limiter au maximum leurs interactions sociales, jusqu’au 12 octobre, soit ce lundi. Plutôt qu’une quarantaine, la mesure choisie prend en compte le plan de protection imposé lors des sessions du parlement genevois. Cependant son timing et sa portée font jaser: beaucoup ne comprennent pas pourquoi les députés ont été prévenus plus d’une semaine après la séance incriminée. Par ailleurs, certains s’inquiètent, à l’image du PLR, Yvan Zweifel: «Toute la semaine, nous avons eu des réunions, des commissions et nous avons croisé beaucoup de gens».