Déraillement mortel en Écosse: amende pour Network Rail

Le gestionnaire du réseau ferroviaire britannique a été condamné vendredi à une amende de 6,7 millions de livres (7,4 millions de francs). Le 12 août 2020, un train reliant Aberdeen, dans le nord-est de l’Écosse, à Glasgow, avait déraillé dans une zone touchée par de fortes pluies qui avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain. L’accident a fait trois morts, le conducteur, un contrôleur et un passager, ainsi que six blessés. Lors d’une audience à Aberdeen, jeudi, Network Rail avait plaidé coupable de ne pas avoir assuré autant qu’il aurait dû la sécurité des cheminots et des passagers, avec des inspections et mesures prises face aux conditions météorologiques.