Football - Dérapage raciste en direct: un journaliste s’excuse

Stefano De Grandis s’est excusé

Ses excuses en français dans le texte: «Hier, j’ai utilisé une expression inacceptable en parlant de Romelu Lukaku. En direct, lorsque sa photo est apparue, j’ai utilisé le terme «bronzé», un terme très stupide et inapproprié, inacceptable en fait. Une erreur grave, à l’antenne, qui ne doit pas se produire. Le racisme ne m’appartient pas, en fait je le déteste, mais les mots sont importants et je ne veux pas de justifications.

En tout cas, j’ai eu tort et je suis profondément désolé. Je m’excuse tout d’abord auprès de Romelu, de Sky et de ceux qui nous regardaient.»