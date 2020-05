Dérapages dans le milieu du sexe: trois policiers suspendus

L’affaire des Pâquis a éclaté en avril 2019. «GHI» révèle qu’un patron de sex center est dans le collimateur de la brigade financière. Celle-ci fait «parler» son téléphone: il contient plusieurs renseignements de police auxquels il n’aurait pas dû avoir accès. Il aurait aussi bénéficié de divers passe-droits de la part de policiers cantonaux et municipaux. La RTS a par ailleurs indiqué que les faits se seraient étalés sur six ans. Les soupçons portent aussi sur des participations financières aux logements des filles, du travail de recrutement et des parties fines.