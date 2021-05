Asile en Suisse  - Dérapages violents dans les centres fédéraux pour requérants 

Passage à tabac, mauvais traitements, faux rapports incriminant les requérants: une enquête de la RTS et de l’émission Rundschau de la TV alémanique a révélé des cas de dérapages violents de la part de la sécurité dans des centres fédéraux pour requérants d’asile, notamment à Boudry (NE). Les preuves et les témoignages recueillis par nos confrères permettent ainsi d’attester de plusieurs bavures.

A Boudry et à St-Gall

Dans le plus grand centre de Suisse, à Boudry (NE), Ayoub, un jeune Marocain, raconte avoir été placé dans un container de dégrisement (appelé «local de réflexion») sans chauffage, en plein hiver. «C’est un endroit très petit. Au sol et sur les murs, il y a des traces de sang. Par terre, des traces de vomissures et d’urine. L’odeur était insupportable et j’avais la sensation de manquer d’oxygène. Il faisait terriblement froid et il n’y avait pas de lit, ni de matelas, il n’y avait rien.» Il s’est retrouvé en état d’hypothermie avancée. Une enquête pénale est en cours.