Il y a des lieux qui imposent le respect, et qui se redécouvrent à chaque saison avec un œil nouveau. Derborence est l’un d’eux. Au cœur d’un cirque montagneux impressionnant à la frontière de deux cantons, les gros rochers issus des éboulements du XVIIIe siècle ont été reconquis par les arbres, qui défient parfois tout bon sens en parvenant à pousser à plusieurs mètres du sol. Le plus jeune lac alpin loin à la ronde invite à la contemplation. Et au détour d’un chemin, on découvre une vaste plaine quasi désertique, composée de tout ce que les glaciers et les avalanches ont rejeté depuis les sommets.

Bien cachée au milieu de tout ce paysage, la zone regorge de biodiversité, et est donc protégée. La chasse et la cueillette y sont strictement interdites, tout comme le camping, le feu, et bien sûr le littering. On est également invité à ne pas sortir des sentiers, afin de ménager la tranquillité des nombreuses espèces menacées qui y trouvent refuge.