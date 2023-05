Football: L'Inter mène dans le derby après 45 minutes

Première mi-temps à sens unique. L'Inter est plus agressif, plus physique, plus concret et domine largement cette rencontre. Après une dizaine de minutes, les joueurs d'Inzaghi marquent deux buts coup sur coup. En plus du déficit au score, l'entraîneur des Rossoneri est également contraint de remplacer Bennacer. Le discours à la pause risque d'être très chaud.