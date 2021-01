Lazio-Roma en ouverture vendredi suivi du choc entre les deux grands favoris pour le titre, l’Inter Milan et la Juventus, dimanche. Pour cette avant-dernière journée de la phase aller, l’absence des supporteurs se fera sans doute sentir encore un peu plus que d’habitude.

Une vraie soirée de gala avec sur la pelouse la meilleure attaque (l’Inter, 43 buts) et la meilleure défense (la Juve, 16 buts) et les deux meilleurs buteurs actuels de la Serie A (Cristiano Ronaldo, 15 buts, et Romelu Lukaku, 12). «Nous affrontons l’équipe la plus forte en absolu, qui domine depuis neuf ans en Italie. Ça va être très motivant, pour mesurer à quel point l’écart a pu être réduit sur le terrain», estime l’ambitieux Antonio Conte, arrivé en 2019 sur le banc des Nerazzurri pour précisément ramener le club lombard au sommet.