Super League en direct: Rythme élevé entre Yverdon et le LS de retour des vestiaires

Première mi-temps rythmée et clairement à l'avantage des Lausannois. Les hommes de Magnin montrent leurs intentions dès le début de la rencontre et impriment un tempo offensif tout au long des 45 premières minutes. Les deux premières actions dangereuses sont pour Balde qui passe tout près d'ouvrir le score dans les 15 premières minutes. Les hommes de Schällibaum restent organisés mais finissent par plier à la demi-heure. Sanches ouvre le score après vérification de la VAR qui accorde le but initialement annulé pour une position de hors-jeu. Le LS contrôle le reste de la mi-temps malgré un léger réveil des Yverdonnois mais subissent l'égalisation dans les arrêts de jeu suite à un magnifique coup franc de Tasar. Tout est à refaire pour les Lauannois.