Greenpeace attaque TotalEnergies pour ses «bombes» climatiques

Près de 100 milliards de tonnes de CO₂ équivalent

Si les réserves encore contenues dans ces projets à fin 2022 étaient effectivement extraites et brûlées, elles pourraient produire 93 milliards de tonnes de CO₂e, couvrant les émissions «en amont» (transport, extraction, transformation) et celles liées au gaz et pétrole consommés par l’usager final. Elles représenteraient sur la durée l’équivalent d’une fois et demie les émissions mondiales annuelles, estimées en 2019 à environ 60 milliards de tonnes de CO₂e, selon le GIEC.