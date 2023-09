Quand la parfumerie s’inspire de la recherche spatiale pour sauver les roses sur terre

Dans un hangar d’une zone industrielle d’Ivry-sur-Seine, dans la banlieue de Paris, l’objet ressemble à un vaisseau spatial sorti d’un film de science-fiction: c’est une serre inspirée de recherches spatiales menées par une start-up franco-américaine, Interstellar Lab, et qui recrée différents climats. Objectif: préparer au dérèglement climatique les plantes aromatiques indispensables à la parfumerie.

«Une serre sous stéroïdes»

L’initiative d’Interstellar Lab a séduit un des leaders du marché des arômes et parfums, le français Robertet. Onze mètres de long, 5 de large, 6 de haut, le BioPod en forme d’œuf est éclairé par des leds qui donnent à ses 100 m2 d’espace intérieur une lumière violette. Il permet de tester la résistance de plantes et d’en cultiver.

Dans ce cocon, inspiré d’un système développé pour la NASA, Interstellar Lab reproduit en circuit semi-fermé des climats à la demande. «C’est une serre sous stéroïdes», s’amuse Barbara Belvisi, PDG de la start-up et à l’origine de cette idée. «Deux ordinateurs reliés à des capteurs gèrent les températures, l’humidité, la lumière, le niveau d’oxygène», explique-t-elle à l’AFP.

Dans une coque surplombée d’un dôme transparent, le BioPod accueille un réservoir de 500 litres d’eau d’une autonomie de trois à six mois, en fonction des climats souhaités. L’appareil joue également sur les doses de CO2 nécessaires aux plantes pour pousser.

«Le dérèglement climatique est une nouvelle donne»

Dans quelques mois, un BioPod s’installera à Grasse, dans le sud-est de la France. Robertet, qui conçoit des parfums et arômes naturels pour les plus grandes marques comme Chanel, Dior, ou Hermès, a investi un million d’euros sur cinq ans pour l’acquisition d’une telle serre et son système de gestion.