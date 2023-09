climat: Mort après avoir mangé une huître, la raison est surprenante

Bactérie propagée par la chaleur

Selon les autorités sanitaires, une infection bactérienne serait à l’origine du décès des deux hommes: le Vibrio vulnificus. Les mollusques ayant causé la mort étaient, en effet, contaminés par cette bactérie rare et dangereuse qui se multiplierait dans les océans à cause du dérèglement climatique. Cette bactérie marine peut infecter les personnes qui consomment des coquillages crus ou insuffisamment cuits ou qui se baignent dans des eaux côtières chaudes avec une plaie ouverte. «La victime prenait des médicaments qui l’ont rendu immunodéprimé», a précisé le Dr Philip Keiser, président du conseil consultatif du Texas AIDS Drug Assistance Program, au sujet du Texan, à «ABC» le 11 septembre.

De 150 à 200 décès par an

L’agence fédérale américaine des centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) estime le nombre de décès causés par le Vibrio vulnificus entre 150 et 200 par année. Le nombre de personnes hospitalisées se situe autour de 80’000. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) note, depuis 2020, une augmentation des intoxications dues à la consommation de fruits de mer, comme les palourdes, les crevettes, le homard, les écrevisses, les pétoncles, les crabes, les huîtres et les moules. «Il n’y en a pas qu’aux États-Unis, il y en a aussi en Europe. Ce risque existe également sur les côtes atlantiques européennes», indiquait Patrick Monfort, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au «Parisien» en mars 2023.