Meurtre de George Floyd : Derek Chauvin jugé pour une autre affaire de violences policières

L’agent de police, condamné à 22 ans de prison pour avoir tué l’Afro-Américain George Floyd, est accusé d’avoir frappé un ado de 14 ans et maintenu son genou sur son cou en 2017.

Le policier condamné pour le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd a plaidé non coupable jeudi dans un autre dossier de violences qu’il est accusé d’avoir infligées à un adolescent de 14 ans en 2017.

Troublantes similarités

Derek Chauvin, qui purge une peine de 22 ans et demi de prison pour avoir étouffé le quadragénaire noir, a comparu par vidéo devant un juge fédéral dans ce dossier distinct, mais qui présente de troublantes similarités.

«Sans justification légale, il a pris l’adolescent par la gorge et l’a frappé à plusieurs reprises à la tête avec une torche», puis «il a maintenu son genou sur le cou et le haut du dos de l’adolescent allongé à plat ventre, menotté et n’offrant pas de résistance», selon le document.