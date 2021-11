Football – Après 45 minutes, YB tient tête à l'Atalanta

Première mi-temps aux sensations diverses au Wankdorf. L'Atalanta a mieux démarré la rencontre et a très logiquement ouvert la marque. YB a longuement souffert la technique et les percussions offensives italiennes. Mais petit à petit, les Italiens ont reculé et ont laissé la possession aux locaux. Les Suisses ont pris confiance et ont trouvé le but égalisateur sur corner. Tout reste à faire donc pour YB qui a un grand coup à jouer ce soir.