Dernier EP avant l’album pour Ocevne

Cela n’en est pas un, à un morceau près. C’est volontaire. Je ne me sentais pas encore prête, après mes EP sortis en 2020, à me lancer dans le bain. Il me fallait encore un troisième EP pour m’établir, m’ancrer dans la scène musicale, avant mon premier album.

Comme un disque sincère, à l’image de la jeune femme que je suis. J’aborde des sujets où tout le monde peut se reconnaître: l’amour et les relations entre les hommes et les femmes. Côté musique, c’est du r’n’b, très rétro, avec une pointe d’afro.

Il m’a aidée à le composer. L’histoire avec Dadju est incroyable. Il m’a repérée en 2018 sur la Toile, car j’avais repris quelques-uns de ses sons. On s’est rencontré il y a deux ans et j’ai signé sur son label. Ce moment était très impressionnant: j’en étais fan et de me dire qu’il allait être mon producteur… Wouah!