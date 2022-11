Argentine : Dernier hommage à «Hebe», pionnière des Mères de la Place de Mai

Elle était venue une dernière fois, le 10 novembre, autorisée par ses médecins malgré la fragilité qui l’a emportée dix jours plus tard, à 93 ans. «Parce qu’ils savent que c’est bon pour ma santé, que j’ai besoin de la Place pour me soigner», avait-elle alors souri.

«Guerra Sucia»

Et pendant plus de 40 ans, tous les jeudis à 15h30, des «Mères», et sympathisantes, tournaient autour de l’obélisque, comme continue la quête des disparus. Jeudi, c’était la «Marche N.2328», et après la dispersion des cendres, des «Mères» ont brièvement tourné, à pied, transportées pour les plus frêles. Puis des milliers de personnes ont emprunté un circuit, élargi pour l’occasion aux grandes avenues avoisinantes.