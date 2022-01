Paris : Dernier hommage à l’acteur français Gaspard Ulliel

Les obsèques du comédien décédé à l’âge de 37 ans se sont déroulées dans l’église Saint-Eustache, en présence de plusieurs personnalités.

Monde du cinéma, famille et amis ont rendu un dernier hommage, jeudi 27 janvier 2022 à Paris, à l’acteur français Gaspard Ulliel, décédé huit jours plus tôt dans un accident de ski à l’âge de 37 ans , interrompant brutalement une carrière de plus de vingt années.

La bénédiction a démarré vers 11h00 en l’église Saint-Eustache, à l’entrée de laquelle trônait un portrait en noir et blanc, cigarette à la bouche, de celui qui fut un Saint Laurent magnétique sur grand écran. Un millier de personnes – famille et invités – étaient réunies à l’intérieur de l’édifice, et quelque 200 autres se trouvaient sur son parvis. Beaucoup de gerbes de fleurs, souvent blanches, avaient été déposées, dont celles des César, de l’acteur Vincent Cassel et de l’école bilingue Jeannine Manuel à Paris avec l’inscription «À notre cher Gaspouille».