Paris : Dernier hommage au dessinateur du Petit Nicolas

Jean-Jacques Sempé est décédé le 11 août, à l’âge de 89 ans, dans sa résidence secondaire près de Bordeaux, la ville de son enfance dans le sud-ouest de la France. Le dessinateur a marqué plusieurs générations de lecteurs de la presse et de ses albums par l’humour et la poésie de ses saynètes. Il a été l’un des artistes les plus en vue dans le «New Yorker», avec une centaine de couvertures entre 1978 et 2019.