Pays-Bas : Dernier jour d’élections, test de la gestion de l’épidémie

Les électeurs néerlandais se rendent aux urnes mercredi dans des bureaux de vote aménagés en raison du Covid-19 lors du dernier jour des élections législatives, qui devraient reconduire le Premier ministre de droite Mark Rutte à son poste.

Mark Rutte et Geert Wilders lors d’un débat le 16 mars 2021.

Les bulletins de vote seront déposés dans des endroits inhabituels tels que des musées et des centres de tests aux quatre coins des Pays-Bas, qui avaient entamé lundi trois jours de scrutin, où l’on peut parfois voter à vélo ou en voiture. Les élections sont considérées comme un test de la gestion de l’épidémie par le gouvernement actuel et devraient voir le Premier ministre Mark Rutte conserver son poste.

Les sondages d’opinion présentent le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) de Mark Rutte – qui est l’un des dirigeants européens restés le plus longtemps en poste – comme grand vainqueur, avec plus de 20% des suffrages.