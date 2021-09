Genève : Dernier rappel pour les motos et scooters mal parqués

La campagne de sensibilisation, lancée en juin, au sujet du stationnement illicite sur les trottoirs entre dans sa dernière phase. Dès novembre, les autorités passeront à l’offensive.

Lancée le 10 juin dernier, la campagne de sensibilisation au sujet du stationnement illicite des motos et scooters se poursuit à Genève. Elle entre désormais dans «sa deuxième phase, qui sera suivie d'un renforcement des contrôles», a indiqué lundi le Département des infrastructures (DI), dans un communiqué . Parmi les actions prévues, les autorités annoncent la pose de «cravates» sur les deux-roues motorisés mal stationnés. Des affiches seront également installées, principalement en Ville de Genève et des tous-ménages d’information seront distribués. La campagne de sensibilisation s’achèvera fin octobre.

«La création de 2200 places de stationnement pour les deux-roues motorisés en 2019 offre aujourd'hui un cadre propice au respect rigoureux de la loi sur la circulation routière, qui interdit à ces véhicules de se parquer sur les trottoirs», estime le DI. Aussi, dès le mois de novembre, le renforcement des contrôles et les verbalisations entreront en force. «L’objectif clairement annoncé depuis deux ans est de libérer les trottoirs et les espaces publics piétonniers des deux-roues motorisés afin de faire respecter la loi et de garantir la sécurité et le confort des déplacements des piétons.»