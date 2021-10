Allemagne : Dernier voyage officiel pour Angela Merkel en Grèce

Très peu appréciée en Grèce depuis la crise de la dette grecque, Angela Merkel se rend une dernière fois à Athènes vendredi pour refermer un douloureux chapitre.

«L’une des femmes les plus détestées de Grèce», selon le tabloïd allemand «Bild», Angela Merkel a confié en septembre que «le moment le plus difficile de son mandat a été lorsqu’elle avait tellement demandé à la Grèce».

Plans de sauvetage

Avec son ministre des Finances de l’époque, Wolfgang Schäuble, Angela Merkel exige d’Athènes des coupes budgétaires douloureuses et des hausses d’impôts drastiques en échange de trois plans de sauvetage internationaux de plus de 300 milliards d’euros (319 milliards de francs).

Les retraites sont diminuées, le salaire minimum tombe à quelque 500 euros (530 francs), les privatisations sont lancées à tour de bras, les services publics et notamment les hôpitaux doivent fonctionner en sous-effectifs et souffrent de pénuries de médicaments et de matériel.