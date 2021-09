Djihadiste ou employé d’ONG? - Dernière frappe américaine à Kaboul: la version de l’armée contestée

Frappe américaine à Kaboul : Le New York Times conteste la version de l’armée

Le premier quotidien de la côte est conteste la version officielle de l’armée au sujet de la dernière frappe aérienne américaine en Afghanistan.

Getty Images via AFP

Les États-Unis ont détruit le 29 août, dans une frappe aérienne par drone, un véhicule à Kaboul, affirmant qu’«il était chargé d’explosifs» et assurant avoir déjoué une tentative d’attentat du groupe État islamique. Le New York Times a publié vendredi une enquête contestant la version de l’armée américaine à propos de sa dernière frappe en Afghanistan, indiquant qu’elle pourrait avoir tué non pas un djihadiste, mais un employé d’ONG transportant des bidons d’eau.