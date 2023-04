Réforme des retraites en France: Dernière journée de mobilisation avant une décision cruciale

Les Français sont appelés à faire grève et à manifester ce jeudi contre la réforme des retraites, ultime mobilisation à la veille d’une décision déterminante du Conseil constitutionnel sur ce projet emblématique du second quinquennat d’Emmanuel Macron. L’intersyndicale a décidé d’organiser cette démonstration de force, la douzième en trois mois, avant la décision des «Sages» vendredi, qui annonceront s’ils valident ou censurent, partiellement ou en totalité, la réforme dont la mesure phare prévoit le recul de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans.

Mobilisation attendue en baisse

Le dialogue avec les syndicats est au point mort depuis le début de la crise et des échanges très tendus ont eu lieu ces dernières semaines entre le chef de l’État et les dirigeants de l’intersyndicale, notamment le patron de la centrale réformiste CFDT, Laurent Berger. La mobilisation dans la rue devrait rester encore assez importante jeudi, même si elle s’annonce encore en décrue. Le Ministère de l’intérieur prévoit entre 400’000 et 600’000 personnes dans les rues en France, contre 570’000 recensées le 6 avril, et 740’000 le 28 mars.