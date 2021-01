États-Unis : Dernière journée de Donald Trump à la Maison-Blanche

Le président sortant quittera Washington pour la Floride mercredi alors que son successeur Joe Biden se prépare à prêter serment pour devenir le 46e président des États-Unis.

Donald Trump passait mardi sa dernière journée pleine à la Maison-Blanche avec l’annonce probable d’une série de grâces, au moment où son successeur Joe Biden arrive à Washington et se prépare à prêter serment dans une Amérique fragilisée et inquiète.

Celui qui pendant plus de deux mois a refusé le verdict des urnes en dénonçant des fraudes imaginaires deviendra le premier président à ne pas assister à la prestation de serment de son successeur depuis 150 ans.

Près de 25’000 soldats

Les mesures de sécurité entourant la cérémonie d’investiture, prévue à 12h00 mercredi (18h00 en Suisse), sont exceptionnelles. Quelque 25’000 soldats de la Garde nationale et des milliers de policiers venus de tout le pays seront déployés pour assurer la sécurité.

De hautes grilles, parfois surmontées de barbelés, protègent la «zone rouge» entre la colline du Capitole et la Maison-Blanche. On est loin de l’ambiance de liesse qui avait envahi Washington après la victoire de Joe Biden début novembre.

Public absent

Le comité organisateur de la cérémonie a limité le nombre d’invités et, sur l’immense esplanade du «National Mall», où des milliers d’Américains viennent traditionnellement voir leur nouveau président prêter serment, plus de 190’000 drapeaux ont été plantés pour représenter ce public absent.

Depuis le 6 janvier, près de 70 manifestants ont été inculpés pour avoir participé aux violences et des centaines de personnes font l’objet d’une enquête. Parmi eux, des élus et des membres anciens ou actifs des forces de l’ordre.

Biden marque le contraste

Sur le fond comme sur la forme, Joe Biden, qui deviendra à 78 ans le 46e président de l’Histoire du pays, entend marquer un contraste aussi net que possible avec son prédécesseur, en particulier dans sa manière de faire de la politique.

«Cette symbolique est importante», souligne David Axelrod, ancien proche conseiller de Barack Obama. «Nous verrons si cela fera une différence. Mais Joe Biden sait que les relations et les petits gestes d’humanité sont importants en politique. C’est un art qu’il maîtrise à la perfection», a-t-il tweeté.

En attendant, le processus de confirmation par le Sénat des ministres désignés par le président élu a commencé mardi, afin que le gouvernement soit au plus tôt en ordre de marche face aux nombreuses crises qui traversent l’Amérique.

«Revigorer nos alliances»

Sur le front diplomatique, son futur secrétaire d’État, Antony Blinken, a promis de rompre avec quatre années d’unilatéralisme. «Nous pouvons revigorer nos alliances», devait-il dire lors de son audition, selon le texte diffusé à la presse. «Ensemble, nous sommes en bien meilleure posture pour contrer les menaces posées par la Russie, l’Iran et la Corée du Nord et pour défendre la démocratie et les droits humains.»