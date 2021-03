En Valais, le sondage publié le 23 février par les médias valaisans, pronostiquant une défaite du PDC, n’est pas resté sans conséquence sur la suite de la campagne. La perspective de la non-élection du nouveau venu Serge Gaudin a réveillé les instances du parti à tous les niveaux. De nombreux membres ont reçu un appel à l’unité sous forme de SMS, signé par l’ancien conseiller d’État et conseiller aux États, Jean-René Fournier: «Notre liste, j’ose l’écrire et vous pouvez en être convaincu, n’a jamais été aussi forte. Votez et faites voter compact! Merci et bonne journée».