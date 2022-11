Jessica Alves double le volume de ses fesses

Jessica Alves : Dernières petites retouches du popotin

«Mon objectif avec cette opération est d’avoir l’air plus féminine et plus courbée en changeant mes implants fessiers de 625 cm³ pour des implants de 1025 cm³ (ndlr: le volume moyen est de 400 cm³)», a-t-elle raconté au «Daily Mail». La transgenre de 39 ans a précisé qu’a la suite de son passage sur le billard, elle ne pourra plus s’asseoir durant 30 jours.