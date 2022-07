France: Dérogation «canicule» pour la centrale nucléaire du Bugey

Département de l’Ain (F) : Dérogation «canicule» pour la centrale nucléaire du Bugey

Quatrième de la liste

Vendredi, une dérogation avait été accordée aux centrales nucléaires de Golfech (Tarn-et-Garonne), du Blayais (Gironde) et de Saint-Alban (Isère). Pour ces trois centrales et celle du Bugey, l’autorisation a été accordée jusqu’au 24 juillet. Ces demandes de dérogation ont été déposées par le producteur d’électricité sur requête de RTE, gestionnaire du réseau à haute tension, afin de garantir le fonctionnement des infrastructures, et ce alors que 29 réacteurs français sur 56 sont actuellement indisponibles pour diverses raisons. Depuis 2006, chaque centrale a ses propres limites réglementaires de température de rejet de l’eau à ne pas dépasser, afin de ne pas échauffer les cours d’eau environnants et d’en protéger la faune et la flore. Les centrales pompent en effet l’eau pour le refroidissement des réacteurs, avant de la rejeter.