Le compte anonyme cache une pointure du R’n’B

SZA : Derrière le compte anonyme se cache une pointure du R’n’B

SZA a surpris en utilisant le pseudo «.» pour poster trois morceaux inédits sur SoundCloud.

On rappellera que SZA n’a plus sorti d’album depuis son premier, «Ctrl», en 2017, certifié platine aux États-Unis avec plus de 1 million d’exemplaires vendus. En juillet 2021, elle a assuré à «Women’s Wear Daily» qu’un «surprenant» nouveau disque était terminé. Quant à sa date de publication, elle a laissé planer le mystère. «Il arrivera quand les gens ne l’attendront pas. En ce moment, de toute façon, je suis sur le point de tout supprimer et de repartir de zéro», a-t-elle plaisanté. De manière un peu plus sérieuse, SZA a confié ne pas vouloir parler de sa galette «jusqu’à ce qu’elle soit distribuée dans le monde. Sinon, je vais finir par lui porter la poisse.»