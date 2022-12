Orbe (VD): Derrière les barreaux, le calvaire d’un chauffagiste privé de chauffage

Voilà trois semaines qu’une vingtaine de prisonniers grelottent. En cause, une panne de chauffage qui touche toute une unité de la prison de la Croisée, à Orbe (VD). «Nous avons entrepris des travaux, notamment des rinçages et des réglages. Nous avons alors découvert d’autres complications et avons fait appel à une entreprise extérieure. Elle va intervenir prochainement», confirmait mercredi le Service pénitentiaire vaudois (SPEN).

Si d’ordinaire la température se situe aux alentours de 21 ou 22 degrés dans les cellules, «nos relevés indiquent qu’elles sont actuellement entre 17 et 18 degrés (ndlr: 15, selon un détenu). Si l’on tient compte que les prisonniers ne peuvent presque pas bouger, par manque d’espace, ils ressentent plus rapidement le froid», commente le porte-parole, Marc Bertolazzi. Dans l’unité affectée, la tension est telle que les prisonniers ont menacé de ne pas réintégrer leurs cellules, mercredi soir, sans un engagement ferme de la direction pour une réparation rapide.

Risque d’évasion

Parmi les détenus, il y en a un qui est encore plus remonté que les autres. Chauffagiste de métier, il a cerné l’origine de la panne et pourrait facilement la réparer. Mais on le lui interdit. «Humainement, on peut comprendre sa frustration. Reste que ce genre de travaux ne peuvent pas être confiés à un détenu, car il y a toujours un risque sécuritaire, voire d’évasion», poursuit le SPEN.