Ville de Genève : Dès 2023, le quai Wilson n’accueillera plus les forains

Durant la période estivale, les manèges s’installeront sur la plaine de Plainpalais afin de laisser la rade accessible aux baigneurs et aux flâneurs.

La Ville de Genève veut rendre le bord du lac aux baigneurs et aux promeneurs durant l’été. Pour se faire, elle a décidé de déplacer la fête foraine qui se tient sur le quai Wilson depuis quatre ans, rapporte la «Tribune de Genève». Dès l’année prochaine, montagnes russes, chaises volantes et stands de peluches prendront leurs quartiers sur la plaine de Plainpalais durant la période estivale, comme c’est déjà le cas en fin d’année et à Pâques.