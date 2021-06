Education - Dès 2023, les manuels scolaires seront moins genrés

L’écriture épicène fait gentiment son entrée sur les bancs de l’école. La Conférence intercantonale de l’Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a annoncé mercredi que, dès 2023, une écriture qui respecte les genres et stimule l’égalité sera introduite dans les manuels scolaires.

Dans c es nouveau x manuels scolaires , dont les premiers paraîtront en 2023 , l’écriture « rectifiée » devient la référence enseignée. Il s’agit d’adapter le langage à ses nouvelles évolutions en diminuant le nombre d’exceptions et de cas particuliers. Ce changement avait été demandé par le SER, le syndicat des enseignants romands, en 2019. Cette adaptation est censée simplifier l’enseignement et faciliter l’apprentissage des élèves. Pour rappel, elle n’était plus sanctionnée depuis 1996.