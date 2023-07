Dès 2024, envoyer son courrier coûtera plus cher

Dès le 1er janvier 2024, la Poste va augmenter ses prix: «L’envoi d’une lettre standard du Courrier A reviendra à 1,20 franc ( contre 1,10 franc jusqu’ici ) et une lettre du Courrier B à 1 franc (contre 90 centimes jusqu’à présent). Un colis Economy jusqu’à 2 kg coûtera 8,50 francs (contre 7 francs jusqu’ici) et un colis Priority coûtera 10,50 francs (contre 9 francs jusqu’à présent)», liste le géant jaune dans un communiqué. Une décision prise en accord avec le Surveillant des prix (voir encadré).

Ces mesures tarifaires sont devenues inévitables au vu du «recul du volume de lettres et de versements». Le premier a diminué d’un tiers au cours des dix dernières années et le second a baissé de 15% pour la seule année 2022. S’ajoute encore le renchérissement élevé: «Les coûts du carburant, de l’énergie, du transport, du matériel et des salaires ont considérablement augmenté, une hausse que la Poste supporte elle-même cette année», rappelle la Poste.