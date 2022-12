Réforme des retraites : Dès 2028, toutes les femmes devront travailler un an de plus

Concrètement, l’âge de référence des femmes sera relevé de 64 à 65 ans en quatre étapes. Il augmentera pour la première fois de trois mois le 1er janvier 2025. Cette première étape concernera les femmes nées en 1961. Les étapes suivantes relèveront l’âge de référence à 64 ans et six mois pour les femmes nées en 1962, puis à 64 ans et neuf mois pour celles nées en 1963 et enfin à 65 ans pour celles nées en 1964, détaille la Confédération dans un communiqué.