France : De «50 à 100 personnes» piquées par des abeilles

Jeudi, des abeilles se sont accidentellement échappées de leur ruche et ont semé la zizanie dans un village d’Isère, en France.

Ce sont des agents municipaux assurant la rentrée des classes devant l’école primaire des Côtes-d’Arey, en Isère (France), qui ont vu tomber les ruches et rapidement prévenu la mairie, a indiqué à l’AFP Christian Borel, le maire de la ville. Les élèves de primaire et maternelle «venaient de rentrer» et ont pu être immédiatement confinés, a précisé l’élu qui compte déposer une plainte.