Etats-Unis : Des ablations de l’utérus de migrantes à leur insu?

Plusieurs organisations de droits humains dénoncent des hystérectomies en série dans un centre où sont retenues des femmes migrantes et qui seraient pratiquées contre leur gré.

Des ONG ont porté plainte auprès du gouvernement américain et dénoncé lundi un nombre important d’hystérectomies pratiquées sur des migrantes placées dans un centre de détention en Géorgie, aux Etats-Unis.

C’est une infirmière de l’établissement qui a informé les ONG quant à ces pratiques qui se dérouleraient dans le Centre privé de détention de Géorgie, où certaines femmes sont détenues pour le compte de la US Immigration and Customs Enforcement (ICE), une agence de police douanière et de contrôle des frontières du Département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis.