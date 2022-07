Téléphonie : Des abos surprise mettent des réfugiés ukrainiens dans l’embarras

Croyant signer pour une simple carte SIM, une réfugiée s’est retrouvée avec un contrat l’engageant pour une durée de deux ans. Le magasin a refusé d’entrer en matière. Elle n’est pas la seule dans ce cas.

Le hic, rapporte le Tages Anzeiger, c’est que ce magasin qui travaille avec plusieurs opérateurs suisses fonctionne sur le modèle de la commission aux employés en échange du recrutement de nouveaux clients. Et c’est ce qui s’est passé. «On m’a donné une carte SIM en me disant que je pouvais l’utiliser gratuitement pendant six mois, puis qu’il faudrait payer», raconte-t-elle. Ce qu’elle ne savait pas, c’est que ce qu’elle avait signé était un abonnement de téléphonie pour deux ans. Deux semaines plus tard, elle a donc reçu une première facture de 63 fr. «Je venais d’arriver en Suisse, comment pouvais-je savoir que je ne devais rien signer?» demande Kateryna Nekrasova.