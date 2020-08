Des abribus high-tech qui luttent contre le Covid-19

UN BOBO GAUCHO 13.08.2020 à 21:39

Moi je me déplace uniquement à vélo électrique car c'est écologique et comme ça je n'attrape pas le Covid en attendant les transports publics. D'ailleurs les chers élus ont aménagé des pistes cyclables à Lausanne, c'est juste parfait ! Je conseille aux autres le vélo, on devrait interdire toute voiture dans Lausanne et favoriser le VELO à 100%