Mozambique : Des abus sexuels en échange de l’aide alimentaire dénoncés

L’ONG Human Rights Watch dénonce des cas d’abus sexuels de la part de fonctionnaires locaux lors de la distribution d’aide alimentaire dans le nord-est du Mozambique.

Abus déjà dénoncé en octobre

Une attaque d’ampleur en mars sur la ville côtière de Palma a fait des dizaines de morts et encore aggravé la crise. Le conflit a obligé plus de 800’000 personnes à quitter leur foyer et fait plus de 3100 morts, dont une majorité de civils, selon l’ONG Acled.