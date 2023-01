Vaud: Des accidents imaginaires qui rapportaient très gros

Invitation à «garder le silence»

Le procès qui s’est ouvert hier ressemble beaucoup à un rendez-vous de taiseux à la mémoire défaillante. Deux des trois prévenus ont brillé par leur silence. Ou par des réponses très peu détaillées et imprécises. Âgé de 23 ans, le plus jeune a souvent fait usage de son droit au silence face aux questions de la présidente et du procureur. Actuellement en détention pré­ventive, cet ouvrier albanophone n’a vraisemblablement pas été ­insensible au message retrouvé dans sa cellule lui ordonnant de «garder le silence».