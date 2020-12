Des accros de vitesse sur deux et quatre roues

Le pilote d’usine Porsche, Jörg Bergmeister, et le champion du monde de VTT, Karl Platt, sont tous deux avides de vitesse et d’action. Nous les avons accompagnés lors d’un double essai sur route et avons, à cette occasion, pu découvrir le nouveau vélo électrique de Porsche, qui sortira en 2021.

Les plus belles amitiés naissent souvent dans un bar. C’était précisément le cas pour Jörg Bergmeister, 44 ans, et Karl Platt, 42 ans. En 2007, alors que le premier se trouvait à Chypre pour les séances d’entraînement Porsche, Karl Platt séjournait dans le même hôtel avec l’équipe nationale de VTT. Et il s’est avéré, au cours d’une discussion autour d’un verre au bar de l’hôtel, que tous deux partageaient la même passion pour les vélos, les Porsche et la vitesse. Alors que Bergmeister s’adonne volontiers au cyclisme pendant ses loisirs pour décompresser, Platt est un grand fan automobile et se rend souvent sur le circuit de la Nordschleife au Nürburgring au volant de sa Porsche 911 GT3. Durant toutes ces années, ils sont toujours restés en contact et se sont vus régulièrement. Ils ont souvent roulé ensemble en voiture, mais encore jamais à vélo. Jusqu’à maintenant.

De la course de 24 heures au vélo

La faute, entre autres, à l’emploi du temps chargé des professionnels du sport. Avant le coronavirus, autant Bergmeister que Platt passaient une bonne partie de l’année à voyager à travers le monde, ce qui ne leur avait pas encore laissé le temps de faire une sortie à vélo ensemble. Et même cette fois-ci, Bergmeister ne s’attendait probablement pas à passer directement de la course de 24 heures au Nürburgring au vélo. Le week-end précédant cette rencontre, il a notamment dû reprendre une nouvelle fois le volant, car les pilotes ont dû être mis en quarantaine.

Dans la Porsche 911 en montée

En fait, il travaille actuellement au développement de nouveaux modèles route de Porsche, teste et fignole la nouvelle Porsche 911 GT3, qui fera son apparition sur le marché début 2021. Cette dernière ne nous a cependant pas été mise à disposition pour un premier essai. En revanche, nous avons pu conduire l’actuelle Porsche 911, la Porsche 911 Turbo et la Porsche 911 Targa. Et c’est ainsi que nous gravissons la côte sur son parcours quotidien dans la Pfalz en Allemagne, tandis qu’il nous raconte ce qui le fascine dans ces deux disciplines sportives: «J’adore me donner à fond après avoir piloté des voitures. Il m’arrive souvent de faire 500 kilomètres par semaine à vélo. Ça me permet d’oublier tout le reste», dit-il.

Karl Platt (à gauche) et Jörg Bergmeister (à droite) partagent la même passion. Porsche Ils sont tous les deux férus de vélos et de Porsche. Porsche Karl Platt est l’un des meilleurs mountainbikers de son époque. Il a remporté le Cap Epic à cinq reprises. Porsche

À travers la forêt en VTT électrique

Changement de décor: après le déjeuner, nous enfourchons le nouveau Sonic Evo Ens 2 de Bulls en direction d’une piste dans la forêt, au sommet du mont Kalmit, familier à Platt et que nous venons de gravir quelque temps plus tôt avec plus de 600 ch. Le VTT de performance n’est évidemment pas aussi puissant. Mais un couple de 85 Nm et une capacité de 750 Wh font tout de même en sorte que même les cyclistes amateurs ne soient pas à bout de souffle dès les premiers coups de pédales. Avec les mérites de Platt: tout comme Bergmeister, il a, lui aussi, préparé son avenir en devenant ambassadeur de la marque Bulls et en contribuant au développement de nouveaux mountain bikes par son savoir-faire.

Le vélo Porsche, disponible à partir de 2021

Son hobby et sa fascination pour le sport automobile lui profitent également. Le pilote de Porsche GT3 passionné connaît notamment le Nürburgring comme sa poche, a suivi d’innombrables stages de formation au fil des ans et a déjà parcouru la Boucle Nord (de pont à portique) en moins de 7 minutes 30. «Il faut être concentré à 100%, traiter une multitude d’informations en quelques fractions de seconde, rouler sur la voie idéale et trouver les bons points de freinage», dit Platt en faisant le parallèle avec le VTT.