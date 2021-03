Angleterre et Malawi : Des accusations de viols dans une plantation de thé

Des Malawites travaillant dans des plantations de thé et de noix de macadamia poursuivent leur maison-mère britannique à Londres pour des viols commis par des dirigeants.

Plusieurs responsables hiérarchiques ont été accusés d’au moins dix faits de viols et d’autres violences sexuelles (photo prétexte).

La maison mère britannique d’une entreprise détenant des plantations de thé au Malawi, qui fournit les plus prestigieuses marques anglaises, est poursuivie en justice à Londres pour des violences sexuelles à l’encontre de ses travailleuses.

Ces Malawites souhaitent obtenir une réparation financière de la part de leur employeur direct, Lujeri Tea Estates, et de sa maison mère britannique PGI Group Ltd, a indiqué dimanche le cabinet d’avocats britannique Leigh Day dans un communiqué.

Elles accusent devant la Haute Cour de Londres plusieurs responsables hiérarchiques des plantations de thé et de noix de macadamia où elles travaillent d’au moins dix faits de viols et d’autres violences sexuelles.

Harcèlement et chantage

Leigh Day affirme que PGI Group et Lujeri Tea Estates ont manqué à leur devoir de protection envers leurs employées. Contactés par l’AFP, PGI Group n’a pas répondu dans l’immédiat et Lujeri, au Malawi, n’a pas pu être joint.

Cette dernière entreprise fournit du thé à de célèbres marques britanniques comme Tetley, Typhoo, Lipton et PG Tips, ainsi qu’à de nombreuses marques de distributeurs. Toutes les entreprises concernées ont assuré examiner ces accusations et plusieurs d’entre elles ont suspendu leurs liens avec Lujeri, selon le «Sunday Times».

«Inacceptable»

Le géant Unilever, qui détient les marques Lipton et PG Tips, a indiqué dimanche considérer tout abus à l’encontre des travailleuses comme «inacceptable».

Unilever «continuera à travailler avec des groupes industriels et des partenaires pour aider l’industrie du thé du Malawi à améliorer la vie des travailleuses du thé et à mettre fin aux violences sexuelles et sexistes», a affirmé à l’AFP un porte-parole.