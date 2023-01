Lyon (F) : Des accusés se font la malle: le procès du braquage de Nyon est reporté

Confrontée à l’absence de trois des six accusés, la cour d’assises du Rhône a décidé lundi de renvoyer à nouveau le procès du braquage du fourgon en 2017, au butin record de 40 millions de francs suisses.

Trois des six accusés du braquage du fourgon de Nyon (VD), perpétué 2017, manquent à l’appel. La cour d’assises de Lyon (F) a décidé lundi de renvoyer à nouveau le procès . Initialement prévu en novembre 2021, il avait été déjà été renvoyé après qu’un accusé eut contracté le Covid.

Pour les avocats, le respect du contradictoire et l’impossibilité de disjoindre les cas des différents accusés devaient imposer le renvoi.

Butin record

Ils avaient été arrêtés en possession du butin constitué de billets de différentes devises, de quatre lingots d’or et de plusieurs milliers de pierres précieuses, pour une valeur évaluée à plus de 40 millions de francs suisses.

Selon l’accusation, les suivis préalables de la police judiciaire, avec géolocalisation et vidéosurveillance, les saisies en flagrant délit opérées par la brigade de recherche et d’intervention (BRI) et les traces d’ADN sont autant de preuves accablantes de leur implication. «Le rôle de chacun n’est pas pour autant établi avec certitude», estime un avocat de la défense.