Glyphosate : Des actionnaires de Bayer lui réclament 2,2 milliards d’euros

Les plaintes d’investisseurs en Allemagne contre le groupe agrochimique représentent au total près de 2,2 milliards d’euros de dommages et intérêts. Le cabinet d’avocat Tilp espère l’ouverture d’un procès groupé dès cette année.

Le groupe pharmaceutique et agrochimique allemand Bayer est visé par ses actionnaires.

Les plaintes d’investisseurs en Allemagne contre Bayer dans l’affaire du glyphosate représentent au total près de 2,2 milliards d’euros (près de 2,28 milliards de francs) de dommages et intérêts, a affirmé mardi le cabinet d’avocat Tilp, qui espère l’ouverture d’un procès groupé dès cette année.

«Tilp a déposé, au nom d’environ 320 investisseurs, des plaintes contre Bayer devant le tribunal de grande instance de Cologne, pour obtenir des dommages et intérêts d’un montant total d’environ 2,2 milliards d’euros», a indiqué mardi le cabinet d’avocat dans un communiqué au sujet l’affaire du glyphosate. Cela représente plus du double de la somme initialement communiquée en décembre par le cabinet.

Un procès dans l’année

«Avec les plaintes déposées, nous remplissons toutes les conditions formelles pour la mise en œuvre d’une procédure modèle», estime Christian Herrmann, avocat de Tilp cité dans le communiqué. Le cabinet s’attend à l’ouverture d’une procédure dans «les prochains mois», et espère un procès dès cette année.

En décembre, le tribunal de Cologne avait accepté de publier la «demande d’ouverture d’action de groupe», visant à déterminer si Bayer «a dissimulé au marché des risques importants liés à l’acquisition du groupe américain Monsanto». Cette étape essentielle ouvrait la voie à la collecte de plaintes d’actionnaires, en vue de l’ouverture d’une procédure modèle et d’un procès groupé. Bayer réfute toute faute, et affirme de son côté avoir «respecté la loi et s’être acquitté de ses obligations» selon un communiqué.