Zurich : Des activistes climatiques ont bloqué ce matin l’Utoquai

Vendredi matin, à 7 h 45, sept activistes de l’organisation Renovate Switzerland se sont rassemblés à l’improviste à la gare zurichoise de Stadelhofen. Ils ont ensuite bloqué la Bellerivestrasse dans le quartier zurichois de Seefeld. Deux militants se sont collés à la route. Les membres de l’organisation seraient pour la plupart originaires de Suisse romande. L’action a provoqué des embouteillages sur l’Utoquai, surtout en direction de Rapperswil. La police municipale de Zurich était sur place et a demandé aux participants de mettre fin au blocage et de libérer les lieux pour la circulation. Tous les manifestants, deux femmes et cinq hommes, ont été emmenés dans un poste de police pour y subir des examens complémentaires, puis remis au ministère public. Ils feront l’objet d’une plainte pour différents faits. La rue a pu être rouverte à la circulation, après un peu plus d’une demi-heure.