Zurich - Des activistes du climat dégonflent des pneus de SUV

Plus de 2000 SUV dégonflés

Contacté, The Tyre Extinguishers a fait savoir que son action avait débuté en mars en Grande-Bretagne. En un mois, les activistes ont dégonflé les pneus de 2000 SUV, notamment à Londres, Manchester, Liverpool et Cambridge. L’objectif est de «s’opposer opposer au changement climatique, à la pollution de l’air et aux automobilistes dangereux», fait savoir le mouvement. Depuis lors, des actions ont été menées en Allemagne et en Suisse. D’après l’organisation, aucun membre n’a encore été arrêté.