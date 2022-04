Canton d’Argovie – Des activistes ont créé une nouvelle ZAD sur un site d’Holcim

La neige et le froid n’ont pas empêché plusieurs activistes du climat d’occuper, depuis dimanche, un site du géant du ciment Holcim, près de Brugg (AG). Selon un communiqué, ils ont installé une ZAD (zone à défendre) en bordure de la carrière du Gabenchopf, dans une zone de défrichement. Réunis sous le slogan «Nous nous mettons en travers de la route de Holcim», ils veulent ainsi empêcher l'extension de la carrière.

«En raison de notre présence, Holcim ne peut plus défricher d'arbres ni procéder à des dynamitages», explique l'activiste Gerhard Heiny dans un communiqué. L'occupation aurait pour but de provoquer un arrêt immédiat de la production et d’attirer l'attention sur les effets que des géants industriels comme Holcim ont sur le changement climatique.