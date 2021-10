Fashion Week de Paris : Des activistes pour le climat s’invitent au défilé Vuitton

La présentation de la nouvelle collection de la marque de luxe française a été perturbée mardi par la présence de militants d’Extinction Rebellion.

Une trentaine de militants d’Extinction Rebellion, des Amis de la Terre et de Youth For Climate sont derrière cette action dont deux ont été interpellés, selon leur communiqué.

Premier défilé post-Covid de la marque

Des robes paniers, longues capes en plumes et lunettes-masques ont ouvert le défilé pour mieux souligner le jeu de volumes dans des looks très modernes du couturier, maître de la coupe. Des smokings deviennent oversize ou sont déclinés en jean, des jupes courtes et pantalons d’équitation prennent des volumes au niveau des hanches.