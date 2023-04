Yverdon: Sabotage des machines du chantier de Clendy-Dessous

Le week-end dernier, le collectif des poissons d’avril a joué un mauvais tour à l’entreprise Orllati. Ces activistes ont déversé du sable dans l’huile et le diesel des pelleteuses, coupé les câbles des machines et tagué les barrières de chantier du quartier de Clendy-Dessous, à Yverdon-les-Bains. Un poisson d’avril de 10m de long a aussi été suspendu à la plus haute grue du chantier, rapporte le site renverse.co. «Nos machines ont effectivement été vandalisées sur ce chantier. Une plainte a été déposée», confirme l’entreprise. Pour mémoire, le quartier de Clendy-Dessous avait déjà fait parler de lui fin 2021, quand une dizaine de squatters avaient investi les maisons destinées à être détruites, pour laisser place à des immeubles flambants neufs.