Berne: Des activistes sèment la zizanie dans la salle du National

La journée a été mouvementée au Conseil national jeudi. Après le malaise de l’UDC Lukas Reimann dans la matinée, l’après-midi a également été perturbé. Mais par des activistes cette fois. Peu avant 16 h 30, une poignée de personnes ont en effet déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire «Pay the Debt of the global South».