Berne : Des activistes veulent saboter un exercice de la police et de l’armée

Du 15 au 19 août, un exercice de grande envergure, simulant un état d’urgence, sera joué à Berne et dans ses environs. Baptisé Fides, il est organisé par l’armée suisse et la police cantonale bernoise. Il s’agit de simuler le scénario d’une «menace terroriste de longue durée» qui nécessiterait la «protection d’infrastructures critiques», telles que des centres de distribution de denrées alimentaires, des centres de calcul pour l’approvisionnement en énergie ou d’importantes infrastructures de transport et gouvernementales. Depuis l’annonce de l’exercice en février, les autorités n’ont pas donné de détails sur l’exercice, comme le lieu exact où il se déroulera ou le scénario de crise qui sera concrètement mis en œuvre.